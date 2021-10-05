اليمن.. المبعوث الأممي يبدأ زيارته الأولى لعدن

وصل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وهي الأولى منذ تعيينه رسمياً مطلع سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جولة تهدف لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام المتعثرة.

وقالت مصادر حكومية "إن المبعوث الأممي سيلتقي رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، الذي عاد لممارسة مهامه من عدن، الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي الجديد إحاطته لمجلس الأمن في منتصف الشهر الجاري، وخلافاً للهدف الرئيسي من الزيارة والمتمثل بضرورة حضور المبعوث داخل المدن اليمنية وعدم الاكتفاء بجولات إقليمية، تهدف الزيارة إلى تقديم دفعة معنوية لرئيس الحكومة اليمنية إثر عودته إلى عدن، وكذلك دعم تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

ولا يُعرف ما إذا كان المبعوث الأممي سينتقل من عدن إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية ومسؤولين في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أجرى المبعوث الأممي مباحثات في الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ووفقاً لوكالة "واس"، فقد ناقش اللقاء "جهود وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان غروندبرغ قد بدأ الأحد، جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، بزيارة إلى العاصمة السعودية، ويبدأ المبعوث الأممي الجولة الثانية من أجل التحضير لإحاطته لمجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة برئاسة كينيا، يناقش فيه مستجدات الوضع في اليمن في الرابع عشر من أكتوبر الحالي.