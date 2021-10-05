قيس سعيد يحذر من نظام خفى يريد التحكم فى الدولة التونسية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن 1.8 مليون تونسى خرجوا إلى الشوارع لتأييد القرارات التى اتخذها فى 25 يوليو الماضى، مشددًا على أنه لن يتراجع عن تصوراته، ولن يتعامل مع من جوّع الشعب ونكّل به.





جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، أمس الإثنين، حيث قال إن "البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل، وأنه ليس من حق أى مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم".

وحسبما نقل موقع "تونزى تلغراف"، حذر سعيد من "السطو على إرادة الشعب التونسى من قبل نظام خفى يريد التحكم فى الدولة"، مشددًا أن التونسيين ليسوا تحت وصاية أى كان، ومهمتنا هى تحقيق إرادة شعبنا الذى عبر عنها فى هذه الأيام الخالدة.

وتابع: "من يتحدث عن انقلاب فلينظر فى رقصات الشيوخ فرحًا بهذا المنعرج التاريخى الذى تعيشه تونس"، لافتًا إلى أن تركيز الحكومة بعيدًا عن الانتهازيين وأطماعهم، وأن بعض الأطراف لم يعد لها مكان فى تونس بعد أن رفضها الشعب.

وكانت حشود واسعة من التونسيين خرجوا إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، أول أمس الأحد، تأكيدًا على دعمهم للإجراءات والقرارات التى أعلن عنها الرئيس قيس سعيد فى يوليو الماضى، وعلى رأسها قراره بتجميد عمل البرلمان.