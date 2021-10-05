بلينكن: أمامنا فرصة لاستعادة ثقة فرنسا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن أمامه فرصة لاستعادة ثقة فرنسا فى الولايات المتحدة خلال محادثات مقررة اليوم فى باريس، وذلك بعد خلاف على اتفاق أمنى جديد فى منطقة المحيطين الهندى والهادى.





ويزور وزير الخارجية الأمريكى فرنسا، اليوم، لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وباريس، بعدما أدى اتفاق "أوكوس" بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، إلى إلغاء عقد صفقة أسلحة فرنسية بقيمة 40 مليار دولار مع كانبيرا لشراء غواصات فرنسية. وقبل محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، رد بلينكن على تساؤل بشأن كيفية طمأنة الفرنسيين إلى الثقة فى الولايات المتحدة، قائلاً: "ستكون أمامنا فرصة للحديث لاحقًا". وأكدت الحكومة الفرنسية رفضها التام لاتفاق أوكوس الذى أجراه حلفائها، وقالت إنها طُعنت فى الظهر من حلفائها المقربين، وأن التئام الجراح سيستغرق وقتًا.

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