بعد مقتل شابه على يد شرطى.. لندن تنشر 600 رجل شرطة لطمأنة النساء

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية "لندن"، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإضافة المئات من أفراد الشرطة فى شوارع لندن خلال الـ6 أشهر المقبلة، معللة القرار بأنها تسعى لإشعار النساء والفتيات بقدر أكبر من الأمان.





ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، أعلنت الشرطة البريطانية نشر 650 شرطيًا إضافيًا فى لندن، بالإضافة إلى 500 آخرين يتواجدون بصورة دائمة فى الأحياء المزدحمة، وانضمام 150 آخرين يكونون على أهبة الاستعداد. وقالت شرطة لندن، إن إضافة الشرطيين الجدد تأتى فى إطار حملة للحد من جرائم العنف، التى تتضمن العنف المنزلى، والعنف ضد النساء والفتيات، وذلك بعد مقتل سارة إيفيرارد، 33 عاماً، على يد الشرطى واين كوزينز، الذى استخدم أصفاده وبطاقة هويته الشرطية، ليوهم الشابة باعتقالها قبل اغتصابها وقتلها.

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