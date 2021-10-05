فيديوجراف.. مانشيتات صحف العالم عام 73 عن حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تحدثت صحف العالم وقتها عن نصر أكتوبر العظيم، وكيف استطاعت مصر أن تغير بوصلة العالم، وتكشف فشل الاستخبارات الإسرائيلية والغربية، مؤكدة أن المصريين يقاتلون ببسالة ليس لها مثيل وأظهروا تفوقًا على إسرائيل فى كافة المناحى.

وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن "نظرية الحدود التى بنتها إسرائيل منذ سنين بغرض التوسع انهارت تماما، و تحطمت الأسطورة الإسرائيلية". فيما وصفت "واشنطن بوست" الأمريكية، الجنود المصريين بأنهم شجعان، وأدوا بكفاءة عالية وتنظيم وشجاعة كبيرة خلال الحرب، وحققوا نصرا حطم أوهام الإسرائيليين بأن العرب لا يصلحون للحرب.

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى نصر أكتوبر على "حرب غيرت الخريطة السياسية لإسرائيل و مصر على حد السواء"، وكشفت عن الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى وما يعاونها من أجهزة الغرب.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، "إحساس عام بالاكتئاب بسبب خسارتهم للحرب"، مضيفة أن الدلائل تؤكد أن الإسرائيليين كانوا يتقهقرون على طول الخط أمام القوات المصرية المتقدمة. وتابعت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن "القوات المصرية قد أمسكت بالقيادة الإسرائيلية وهى عارية، لقد كان الرأى العام الإسرائيلى قائما على الاعتقاد بأن أجهزة مخابراته هى الأكفأ، وأن جيشه هو الأقوى والآن يريد الرأى العام فى إسرائيل أن يعرف ما الذى حدث بالضبط".

واعتبرت مجلة "ذا إيكونوميست" الأمريكية أن حرب أكتوبر هى "أعظم انتصار للعرب فى التاريخ الحديث، وأكبر هجوم يشنه جيش منذ الغزو الأمريكى للهند الصينية عام 1950"، فيما شددت صحيفة "لومانتيه" الفرنسية، على أن "الكفاح الذى يخوضه العرب ضد إسرائيل كفاح عادل، إن العرب يقاتلون دفاعا عن حقوقهم، وإذا حارب المرء دفاعا عن أرضه ضد معتد فإنه يخوض حربا تحريرية، أما الحرب من أجل الاستمرار فى احتلال أرض الغير فإنها عدوان سافر".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الصورة داخل إسرائيل بعد حرب أكتوبر، قائلة إن "الشعور السائد فى إسرائيل اليوم يتميز بالحزن والاكتئاب، كما أن عدد أسرى الحرب العائدين من مصر، كان أكثر مما كان متوقعا، الأمر الذى يعنى وقوع الكثير من القتلى".

وأشادت "الأوبزرفر" البريطانية بالجنود المصريين، قائلة "لقد واجه الإسرائيليون خصما يتفوق عليهم فى كل شيء ومستعد لحرب استنزاف طويلة، كذلك واجهت إسرائيل فى نفس الوقت خصما أفضل تدريبا وأمهر قيادة".

كذلك، تحدثت صحف إسرائيل عن حرب أكتوبر، على الرغم من قرارهم بالاحتجاب، فقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "البحرية المصرية تفوقت على البحرية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر وخصوصا فى مجال الصواريخ".

وعنونت جيروزاليم بوست، بأن "أصوات إنذار غارات الطائرات المصرية تقطع صمت يوم الغفران"، لافتة إلى حالة الهروب الجماعية للمستوطنين نحو الملاجىء.