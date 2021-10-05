موقع نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس والقيد رابط منظومة الامتحانات نتائج الشهادة الإعدادية

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا. وذلك نقلاً عن وزارة التربية والتعليم الليبية عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بالإضافة أننا سنوفر لكم أدناه رابط موقع منظومة الامتحانات لمعرفة نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس والقيد، وذلك فور تفعيلة من قِبل وزارة التربية والتعليم الليبية.

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا

نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس ، يزداد البحث يوماً بعد يوم من جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على محرك البحث الشهير جوجل رغبة في الوصول إلى رابط منظومة الامتحانات للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا ، وسط حالة من الترقب والانتظار تسود الشارع الليبي بعدما انتهى جميع الطلاب والطالبات من دخول امتحانات الشهادة الإعدادية.

هذا وأكدت مصادر تربوية مطلعة، أن جميع اللجان المختصة المسؤولة عن عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات الطلاب والطالبات بمرحلة التعليم الأساسي في ليبيا قد اقتربت من الانتهاء من عملها، وقد دخلت اللجان حالياً في مرحلة رصد الدرجات والتقييم من أجل الإعلان عن أسماء الأوائل.

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أوضح معالي وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، أنه فور اعتماد نتيجة الإعدادية في ليبيا 2021 سيتم إتاحة وتفعيل رابط الحصول عليها عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية، وسيتم إتاحة نتيجة الإعدادية 2021 طرابلس, بني غازي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى غات, الجفرة, المرقب, الجبل الأخضر, مصراتة, الواحات, سبها, وادي الحياة، نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في ليبيا الغربية وجميع المحافظات الليبية.



وفي ذات السياق أشار معالي السيد الدكتور وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف أن الوزارة تعلم أن جميع الطلاب والطالبات يترقبون لحظة صدور وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 ليبيا برقم الجلوس ، مؤكداً أن جميع المحافظات والمدن الليبية قد انتهى جميع طلابها من أداء امتحانات المقررة عليهم، وندرك أن جميع الطلاب في حالة انتظار وترقب لإعلان النتيجة.

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الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أن نسبة النجاح في نتائج شهادة الإعدادية مرحلة التعليم الأساسي 69.66% العام الماضي موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 37.014 طالب وطالبة، وكما بلغ عدد الطلاب الناجحين 25.783، مؤكدة أن الطلاب الراسبين قد بلغ عددهم 11.228 وغير مكتملة 03. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية ليبيا 2020-2021 المنطقة الشرقية.

وخلال الفترة القليلة القادمة، سنعمل على تحديث هذه الصفحة بكل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل فيما يخص إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2020-2021 ، كما سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2021 ليبيا برقم الجلوس والاسم منظومة الامتحانات.