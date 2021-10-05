أخبار اليمن : عالميا.. كورونا يقضي على 4.8 مليون شخصاً

عالميا.. كورونا يقضي على 4.8 مليون شخصاًأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 235 مليوناً و382 ألف و458 شخصاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 ملايين و808 آلاف و399 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند، وفي المرتبة الرابعة المكسيك، والمرتبة الخامسة روسيا، ثم سادسا البيرو، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا، أما في المرتبة التاسعة إيطاليا، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا.

