أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة العلامة عبدالباري الأهدل

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الامين العام المساعد يعزي بوفاة العلامة عبدالباري الأهدل

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ العلامة / عبدالباري عبدالرحمن الاهدل، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني. الامين العام المساعد يعزي بوفاة العلامة عبدالباري الأهدلبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ العلامة / عبدالباري عبدالرحمن الاهدل، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / عبدالمنعم عبدالباري عبدالرحمن الاهدل واخوانه وكافة آل الاهدل بمحافظة الحديدة، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



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