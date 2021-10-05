وفى تصريحات لبرنامج "بريكفاست" الذى تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، قال جونسون: "ما قلناه لقطاع النقل البرى، حسنًا أعطونا أسماء السائقين الذين تريدون إحضارهم إلى هنا وسنعمل على تسوية أمر التأشيرات".
وأضاف رئيس الوزراء البريطانى: "مشكلة سلاسل الإمداد ناجمة عن قوة التعافى الاقتصادى"، وذلك بعدما حذرت هيئات منتجين وتجار تجزئة اللحوم من نقص الإمدادت.
وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، قال جونسون: "ما سترونه هو خبراء لوجستيين فى سلاسل المتاجر، وفى قطاع تصنيع الأغذية للتعامل مع الوضع، والعثور على الأفراد الضروريين. سنقدم المساعدة بكل طريقة ممكنة"، متعهدًا بأن موسم عيد الميلاد سيكون أفضل من العام الماضى، وذلك رغم التحذيرات من مشاكل سلاسل الإمداد.
وفى الوقت ذاته، لم يستبعد جونسون حدوث نقص فى الاقتصاد قبل فترة عيد الميلاد، قائلاً إن "هناك مشاكل علينا أن نواجهها، هناك نقص فى سائقى الشاحنات حول العالم، مثل الصين، فى الوقت الحالى لأن الاقتصاد العالمى ينمو مجددًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: قوة التعافى فى بريطانيا سبب مشاكل إمداد الغذاء والوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.