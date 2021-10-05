جونسون: قوة التعافى فى بريطانيا سبب مشاكل إمداد الغذاء والوقود

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، منح 127 تأشيرة لسائقى الشاحنات للعمل سريعًا فى المملكة المتحدة، معتبرًا أن سبب مشاكل سلاسل الإمداد "قوة التعافى الاقتصادى".





وفى تصريحات لبرنامج "بريكفاست" الذى تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، قال جونسون: "ما قلناه لقطاع النقل البرى، حسنًا أعطونا أسماء السائقين الذين تريدون إحضارهم إلى هنا وسنعمل على تسوية أمر التأشيرات".

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى: "مشكلة سلاسل الإمداد ناجمة عن قوة التعافى الاقتصادى"، وذلك بعدما حذرت هيئات منتجين وتجار تجزئة اللحوم من نقص الإمدادت.

وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، قال جونسون: "ما سترونه هو خبراء لوجستيين فى سلاسل المتاجر، وفى قطاع تصنيع الأغذية للتعامل مع الوضع، والعثور على الأفراد الضروريين. سنقدم المساعدة بكل طريقة ممكنة"، متعهدًا بأن موسم عيد الميلاد سيكون أفضل من العام الماضى، وذلك رغم التحذيرات من مشاكل سلاسل الإمداد.

وفى الوقت ذاته، لم يستبعد جونسون حدوث نقص فى الاقتصاد قبل فترة عيد الميلاد، قائلاً إن "هناك مشاكل علينا أن نواجهها، هناك نقص فى سائقى الشاحنات حول العالم، مثل الصين، فى الوقت الحالى لأن الاقتصاد العالمى ينمو مجددًا".