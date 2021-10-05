إيران تطالب الوكالة الذرية بموقف ضد تخريب إسرائيل فى كرج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، شكلت المنشأة فى غرب طهران، موضع تجاذب بين الوكالة الدولية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة.

وشكت الوكالة الدولية مرارًا من منع مفتشيها من دخول منشأة كرج لصيانة معدات مراقبة، عندما شددت طهران على أن هذه المنشأة التى استهدفها تخريب في يونيو الماضى، لم تكن مدرجة ضمن اتفاق الطرفين.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء فى إيران، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن "مجمع تيسا فى كرج تعرض لعمل إرهابى من النظام الصهيونى، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن توضح موقفها من الحادث".

يذكر أن منشأة كرج الإيرانية تم تخصيصها من قبل طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم.