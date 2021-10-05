لبنان: ضبط آلات لصنع الكبتاجون المخدر فى البقاع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الإعلام الوطنية الرسمية فى لبنان، قالت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان لها، إن الدورية داهمت اليوم مزارع ومنزلين فى بلدتى بوداى وحوش بردى، بالبقاع، حيث ضبطت آلات لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدر، بالإضافة إلى مواد أخرى مختلفة.
كما أشار الجيش اللبنانى إلى إلقاء القبض على شخص من الجنسية السورية، يشتبه فى تورطه فى عمليات صنع المخدر.
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