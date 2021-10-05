استعلام مخالفات المرور الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع e.gov.kw

استعلام مخالفات المرور الكويت، الاستفسار عن مخالفات الكويت المرورية 2022 بالرقم المدني، هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين لمساعدتهم بشكل كبير في عملية الاستفسار عن هذه المخالفات عبر الإنترنت وتسهيل الأمر عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفر الإدارة العامة للمواصلات بدولة الكويت للسائقين العديد من الأساليب لفهم جميع المخالفات المرورية، كما توفر طريقة لعرض هذه المخالفات بشكل مباشر سواء كانت للأفراد أو الشركات في الكويت. واليوم سنعرض لكم جميع تفاصيل مخالفات مرورية في الكويت.

استعلام مخالفات المرور الكويت 2022

تهدف وزارة الداخلية إلى تحقيق أكبر عدد من الخدمات وضمان الراحة للمواطنين، كما تسعى إلى تطوير الخدمات القائمة التي يمكن من خلالها فهم المخالفات المرورية ضد أي شخص، ويمكن من خلالها أيضا الاستعلام عن الانتهاكات المرورية المختلفة في دولة الكويت. كما يمكنك الاستفسار عن معلومات المخالفات المرورية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية، وسنشرح كل التفاصيل أدناه.

المخالفات المرورية المباشرة هي للأشخاص الذين يتصرفون بطرق تنتهك القواعد والقوانين.

المخالفات غير المباشرة عندما لا يكون الشخص الذي ينتهك قواعد المرور موجودًا.

أنواع المخالفات الخاصة بالمرورخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

للتحقق من المخالفات المرورية، يجب عليك اتباع مايلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية للإدارة العامة للمرور.

ثم أدخل رمز البلد، و أدخل رقم لوحة الترخيص.

ستظهر المخالفات المرورية على الشاشة.

يمكن دفع المخالفات المرورية بسهولة من خلال الموقع.

أدخل الرقم المدني لوزارة الداخلية في الحقل.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الموجود في الصورة ويتكون من أربعة أرقام وحروف.

فقط انقر فوقه وستظهر قيمة غرامة المرور.

الاستعلام عن مخالفة مرور الكويت برقم اللوحة

للتحقق من المخالفات المرورية برقم اللوحة، يجب عليك اتباع ما يلي: