مستوطنون يقتحمون مقاما بالشيخ جراح بالقدس
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقام "شمعون الصديق" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)عن صالح ذياب، أحد شهود العيان، قوله، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.
وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.
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