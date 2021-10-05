رابط منصة مدرستي الجديد madrasati الرسمي 1443 تسجيل دخول الصفحة الرئيسية

نُرفق رابط منصة مدرستي الجديد madrasati لتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي في منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت التعليمي للطالب وولي الأمر والمعلم والمشرفين وقادة المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية عن بُعد، وذلك بعد ما أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ، حيث أقرت الوزارة استمرار الدراسة عن بعد لبعض مراحل التعليم العام وفق الخطة الزمنية للدراسة أو التقويم الدراسي الجديد المُعدل، ومن المقرر أن تستمر الدراسة عن بُعد رغم الظروف التي تواجها البلاد وفق الآلية التي تم العمل بها خلال العام الدراسي الماضي للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم، إلى جانب البدائل التعليمية المتنوعة والمختلفة، ومن يرغب في الحصول على رابط المنصة منصة مدرستي التعليمية لتنفيذ الاختبارات المعلنة أو أداء المهام والتكليفات اليومية أو الأسبوعية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

رابط منصة مدرستي الجديد madrasati

حرصاً من القيادة الحكيمة الرشيدة -حفظها الله تعالى ورعاها- على سلامة الأبناء والبنات وكافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وضماناً لاستمرار الرحلة التعليمية خلال الفصل الأول للعام الدراسي 1443، فقد تم التأكيد على استمرار الدراسة عن بعد لبعض الصفوف الدراسية بمراحل التعليم العام وحضورياً وفق الإجراءات المعلنة للبعض الأخر بالمملكة.

وقد أعلنت الوزارة عن استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد لاستقبال ستة ملايين طالباً وطالبةً بالتعليم العام لاستكمال الرحلة التعليمية عن بعد للعام الدراسي الاستثنائي 1443، حيث أنهت الوزارة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب من خلال منصة مدرستي للطالب وقنوات عين التعليمية الفضائية البالغ عددهم 23 قناة تعليمية، وقنوات عين دروس على منصة يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

وتتميز منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية بتوفير كامل الدعم للطلاب والطالبات للتعلم والتفاعل مع المعلمين والمعلمات، كما أنها مدعومة بأدوات تحكيم لأعمال المعلمين ومتابعة أعمالهم، بالإضافة إلى احتوائها على ما يزيد عن 45 ألف محتوى رقمي إلكتروني متنوع يناسب كافة الصفوف الدراسية، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي الجديد madrasati لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي madrasati دخول (schools.madrasati.sa). نظام الاختبارات المركزية “مدرستي اختبارات” (ekhtibar.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى المنصة عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يتم إنشاء الحساب الشخصي الخاص بالطالب أو حساب مدرستي لولي الأمر من خلال المرور بخطوات يسيرة يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وزارة التعليم الصفحة الرئيسية.

النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”.

بالقائمة الرئيسية الموجودة أعلى الصفحة، قم بالنقر على أيقونة التسجيل، ثم “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة – رقم الجوال).

التأشير في مربع رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تحقق”.

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على بيانات منصة مدرستي تسجيل الدخول.

قم بالاحتفاظ ببيانات الدخول لمنصة مدرستي، ثم النقر على أيقونة “الدخول”.

اختر الفئة التابع لها سواء معلم أو طالب أو تابع للكادر التعليمي أو إداري وولي أمر.

تعبئة بيانات تسجيل الدخول (حساب مدرستي مايكروسوفت أو حساب نظام نور لولي الأمر).

ومن يرغب في الإطلاع على شرح خطوات أو طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي 1443هـ الموضحة عالية لمعرفة كيفية إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي بعد اتباع رابط منصة مدرستي الجديد madrasati المرفق، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة روضتي للتعليم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم عام عن أن حضور جميع الطلاب بمرحلة رياض الأطفال يكون من خلال منصة روضتي التعليمية في الفترة المسائية من الساعة 3:30م حتى الساعة 7:00م، ويكون حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد عبر منصة مدرستي الرسمية أو عبر منصة روضتي التعليمية حتى تاريخ الـ30 من أكتوبر.

ويتم رفع التكليفات والمهام اليومية والأسبوعية عبر منصة مدرستي من جانب المعلمين والمعلمات، وقد أوجبت الوزارة على معلمي ومعلمات رياض الأطفال والابتدائي الحضور لمقر المدرسة يوماً واحداً في الأسبوع لمتابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى المنصة منصتي مدرستي التعليمية.

استخراج بيانات منصة مدرستي من توكلنا

قبل البدء في خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية من خلال توكلنا، يجب العلم أنه على ولي الأمر أن يقوم بإضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في توكلنا حتى يتم عرض بيانات منصة مدرستي التعليمية للأفراد التابعين له، وبعد إتمام خطوات التسجيل في توكلنا وإضافة الأبناء ضمن أفراد الأسرة واستمرت مشكلة عدم ظهور بيانات مدرستي لهم.

فهذا يعني عدم إرسال بيانات الطلاب من جانب منصة مدرستي إلى توكلنا ويب، وفي هذه الحالة يتم التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية، ثم بعد ذلك يتم استرجاع بيانات المستفيد من خدمات منصتي مدرستي التعليمية عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا، ثم النقر على أيقونة الخدمات، وضمن خدمات التعليم ستجد أيقونة “بيانات منصة مدرستي”.

قم بالنقر عليها ليتم عرض أسماء المستخدمين، وللحصول على كلمة المرور قم بالنقر على إرسال بعد التأشير في المربع بجوار الطالب أو تحديد الكل، وستصلك رسالة تحتوي على كلمة المرور، قم بدخول منصة مدرستي باتباع رابط منصة مدرستي الجديد madrasati المرفق، ويمكنكم معرفة الخطوات تفصيلاً من خلال الفيديو التالي:

طريقة أداء اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي madrasati إمكانية الدخول إلى صفحة منصة نظام الاختبارات المركزية لأداء اختبارات تعزيز المهارات المعلن عنها لطلاب مراحل التعليم العام باستثناء الصف الأول الابتدائي والصفين الثاني والثالث الثانوي، وتتمثل طريقة الدخول إلى الاختبارات منصة مدرستي في الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد. النقر على أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. أنقر على “الاختبارات” من القائمة. اختيار “اختبارات مركزية”. تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت.

النقر على قرأت كافة التعليمات والإرشادات، ثم الضغط على ابدأ الاختبار، ثم حفظ والتالي، وفي نهاية الاختبار يتم النقر على زر الانتهاء من الاختبار بعد مرور الوقت المحدد، ويمكن متابعة الخطوات المذكورة بالتفصيل وطريقة إجراء اختبارات تعزيز المهارات 1443 من خلال متابعة التالي:

طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي

يمكن تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي التعليمية عن طريق الدخول غلى حساب المستخدم في منصة مدرستي 1443، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على “أوفيس 365″، ويجب التأكد أولاً من تسجيل الدخول باسم المستخدم، ثم النقر على علامة الترس أو الإعدادات.

وستظهر قائمة تتضمن خيار تغيير كلمة المرور قم بالنقر عليها، وسيتم التحويل إلى صفحة تغيير كلمة المرور، قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، ثم تعبئة كلمة المرور الجديدة التي ترغب في إنشائها ثم تأكيدها والنقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كملة المرور لمنصة مدرستي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي لولي الأمر

يعد ولي الأمر هو حلقة الوصل بين المعلم والطالب في العملية التعليمية الإلكترونية التي تتم عن بعد عبر منصة مدرستي للتعليم، حيث تتضافر الجهود للوصول للنتائج المطلوبة، لذلك يجب على ولي الأمر المتابعة المستمرة لتقدم الأبناء في إنجاز المهام الموكلة إليهم على منصة مدرستي التعليمية، ومدى مشاركتهم الفعالة في التعلم للحصول على أفضل مستويات التحصيل الدراسي للأبناء.

ولكي يتمكن ولي الأمر من المشاركة في النشاطات التعليمية، فقد أتاحت الوزارة أيقونة خاصة لتسجيل دخول ولي الأمر لمنصة مدرستي، حيث يتم دخول أولياء الأمور من خلال تعبئة بيانات نظام نور لولي الأمر “اسم المستخدم + كلمة المرور”، ومن خلال منصة مدرستي الصفحة الرئيسية يمكنه متابعة الأبناء.

منصة روضتي عبر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

تم اليوم إضافة أيقونة روضتي من جانب وزارة التعليم عام ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، وقد تم الإيضاح أنه يتم الدخول إلى منصة روضتي التعليمية عن طريق تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط رابط منصة مدرستي الجديد madrasati الرسمي المرفق.

ويجب العلم أنه عند قيام ولي الأمر بإنشاء حساب جديد في منصة مدرستي لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في منصة روضتي التعليمية، ويجد أن حساب الابن لا يظهر في تطبيق توكلنا، فيجب عليه أولاً التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر، وذلك لكي يتمكن من عرض بيانات منصة مدرستي لهم.

إرشادات دخول منصة مدرستي أو روضتي

أوضحت وزارة التعليم عام بعض الإرشادات الهامة عند تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال رابط مدرستي الجديد أو منصة روضتي لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443، ففي حال كنت مستخدماً جديداً بالصف الأول الابتدائي أو الروضة أو تمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا.

وفي حال كنت مستخدماً سابقاً لمنصة مدرستي التعليمية، فيمكنك الدخول إلى المنصة عن طريق كلمة المرور الموجودة لديك، ويجب العلم أنه لا يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم، كما يجب العلم أنه في حال فقدان أو نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق برنامج مايكروسوفت.

وعند مواجهة أي مشاكل أو صعوبات عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع خدمة العملاء من خلال صفحة الدعم الفني، وفي حال فقدان كلمة المرور وكان رقم الجوال الخاص بك غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي madrasati دخول الصفحة الرئيسية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

منصة مدرستي المهام اليومية للطلاب

يعتبر التعليم عن بعد هو المفهوم الجديد للعملية التعليمية، وقد تم استثمار منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية في تحقيق ذلك بعد نجاحها الكبير على مدار العام الدراسي الماضي، فقد كانت البديل الأمثل للعودة الحضورية للمدارس، وقد أعلنت منصة مدرستي عن مواعيد دخول منصة مدرستي madrasati للمرحلة الابتدائية لتكون في تمام الساعة 3:00 عصراً، والمرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة 7:00 صباحاً.

ويسير اليوم الدراسي في منصة مدرستي للطلاب بدايةً بأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية الافتراضية، ثم الإطلاع على الجدول الدراسي للطالب، والاستماع لشرح المعلم الخاص بالحصة الدراسية، والانتقال للحصة الدراسية وفق الجدول المدرسي المحدد.

إلى جانب التفاعل مع ساعات النقاش بين المعلم وطلابه، وأداء المهام والتكليفات المقدمة سواء كانت واجبات مدرسية أو أنشطة، ويجب التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين عبر منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati دخول الملف الشخصي للطالب.

آلية الحصول على بيانات المستخدم من حساب القائد في منصة مدرستي

يتم الحصول على بيانات المستخدم عن طريق الحساب الخاص بمستخدم قائد المدرسة من خلال تصدير بيانات المستخدم “حساب مايكروسوفت” وكلمة السر للطلاب المسجلين بمدرسته، وذلك عن طريق اتباع خطوات يتم من خلالها إرسال رسالة لولي الأمر، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي من حساب القائد.

اختيار إدارة الطلاب من القائمة الرئيسية.

اختيار إدارة البيانات.

تعديل بيانات الطالب من أيقونة القلم.

النقر على أيقونة “عرض كلمة المرور الافتراضية.

يستخدم قائد المدرسة المعلومات الظاهرة أمامه لإرسال رسالة شخصية لولي الأمر تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي madrasati

تتيح منصة مدرستي أمام الطلاب والطالبات إمكانية التسجيل في حال عدم وجود حساب خاص بهم في مايكروسوفت، حيث يجب التأكد أولاً من امتلاك حساباً خاصاً به في نظام نور المركزي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى نظام نور التعليمي ثم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية (اسم المستخدم – كلمة المرور) ورمز التحقق.

ومن المفترض أن كافة الحسابات المتوفرة بموقع نظام نور لديها حساباً في مايكروسوفت، وفي حال عدم وجود حساباً خاصاً بالطالب في منصة مدرستي، ولم يتمكن من الدخول إلى المنصة التعليمية الرسمية ويوجد لديه حساباً خاصاً في نظام نور التعليمي، فيجب على الطالب التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق القنوات الرسمية المحددة للدعم الفني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب منصة مدرستي madrasati

يمكن عن طريق تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب وولي الأمر استخراج إشعارات الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وذلك من خلال الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي التعليمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية.

النقر على إشعارات الفترة الثالثة.

سيتم التحويل إلى بيانات الطالب.

في نهاية الصفحة تجد أيقونة “الملفات” قم بالنقر عليها، وسيتم تنزيلها على الجهاز الخاص بك.

قم بفتح الملف بصيغة pdf المتضمن إشعارات الفترة الثالثة.

قم بالبحث عن شهادة ابنك من الشهادات الموجودة بالملف، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي madrasati

يتم دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات المنزلية أو المدرسية التي بدأت أو التي انتهت أو الواجبات التي لم تبدأ بعد، ومن يرغب في التعرف على الخطوات يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

اختيار “المقررات والمصادر”.

النقر على “الواجبات”.

يمكن التعرف على حالة الواجب عن طريق النقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الصفحة، وستجد الخيارات التالية (الكل – بدأت – انتهت – لم تبدأ).

سيتم عرض بيانات الواجبات وحالته سواء تم الحل أو لم يتم الحل أو لم ينتهي الحل حتى الآن بجانب كل واجب على حده.

ستجد بجانب كل واجب خياران (حل الواجب في حال لم يتم الحل – مشاهدة الواجب في حال تم الحل – استعراض الواجب).

ويجب الإطلاع دائماً على توقيت الانتهاء من حل الواجب، حيث يتم عرض المدة المتبقية بجانب كل واجب من الواجبات المدرسية، وبعد قيام الطالب بحل الواجب يتم النقر على أيقونة إظهار النتيجة، حيث يقوم النظام بالتصحيح الآلي للواجب، ومن ثم إظهار نتيجة الطالب.

تعليمات الاختبار عن بعد عبر منصة مدرستي

يجب على الطلاب والطالبات الاستعداد للاختبارات النهائية وتهيئة مكان مناسب مجهزاً بخدمة الإنترنت قبل بدء الزمن الفعلي للاختبار لتلاشي أي عطل فني الاتصال بالإنترنت، والتأكد من كتابة اسم الطالب رباعي واسم المدرسة التابع لها واسم الفصل بالنموذج.

كما يجب مراعاة ومراقبة الله تعالى والأمانة العلمية في الإجابة، ويرجى الالتزام بموعد بدء الاختبار وعدم التغيب عن الاختبار سوى بعذر طبي، ويجب قراءة السؤال بشكل دقيق، والإجابة بدون تسرع مع مراعاة الإجابة في الوقت المحدد للسؤال، ويجب العلم أنه لن يسمح بالعودة للسؤال مرة أخرى من أجل المراجعة أو التعديل على الإجابة، وبعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة عن السؤال، فسوف يتم احتساب الأسئلة الغير مجاب عليها “خاطئة”.

وعند انقطاع الاتصال بالإنترنت خلال الاختبار، فيجب تجنب إغلاق المتصفح أو الخروج منه خلال إصلاح الانقطاع حتى لا يتم فقدان الفرصة في إكمال الاختبار، كما يجب الحرص على عدم ارتكاب مخالفة تصوير الاختبار وإرساله في مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال رابط منصة مدرستي الجديد madrasati لدخول الملف الشخصي المرفق.

منصة مدرستي madrasati الاختبارات المحاكية والتحصيلية 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن اعتماد خطة تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بدايةً من يوم الأحد الموافق لتاريخ السادس والعشرون من شهر صفر لعام 1443هـ، وقد اعتمدت الوزارة هذا النوع من الاختبارات من منطلق حرصها على بناء اختبارات محكمة تحاكي الاختبارات الدولية والتحصيلية في مجالات القراءة والعلوم والرياضيات.

كما أعنت عن تطبيق هذه الاختبارات على جميع الطلبة بصفوف محددة بكافة مدارس التعليم العام والعالمي والأهلي، وسيتم التركيز على المعارف والمهارات الأساسية للطلاب، إلى جانب التركيز على استيعاب المفاهيم والقدرة على مواجهة التحديات المجتمعية اليومية، وقد استهدفت الوزارة من الاختبارات التحصيلية طلاب الصف الثالث الابتدائي والأول والثالث المتوسط.

وهي اختبارات مركزية يتم إجراءها للعام الدراسي 1443 في مقررات القراءة والعلوم والرياضيات، والهدف منها هو التعرف على نواتج التعلم التي تحصل عليها الطالب في المدرسة بمواقف مألوفة وأخرى غير مألوفة، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال الفيديو التالي:

أهداف الاختبارات المحاكية والتحصيلية عبر منصة مدرستي

يتم إعداد الاختبارات من قبل إدارة قياس التحصيل المعرفي في وكالة وزارة التعليم بغرض تحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في قياس قدرة الطلاب على التعامل مع هذا النوع من الاختبارات، وتوفير بيانات شاملة لتشخيص نقاط القوة والضعف بالمجالات المستهدفة لتحسين النواتج التعليمية، ويتم تنفيذ الاختبارات عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية.

كما يأتي ضمن أهداف الاختبارات، تزويد متخذي القرار بالوزارة بمعلومات حول جودة التعليم، وقياس التغيرات في مستويات أداء الطلاب والطالبات مع مرور الوقت، ويمكنكم دخول منصة نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط منصة مدرستي الجديد madrasati المرفق.

احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم

احتفلت وزارة التعليم عام باليوم العالمي للمعلم تزامناً مع المناسبة العالمية التي تقام اليوم الثلاثاء بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر الجاري برعاية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم تحت شعار “المعلم قلب التعليم النابض”، وذلك تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات في عمليات التعلم وتجويد مخرجاته وإعداد وتطوير قدرات الطلاب والطالبات “جيل المستقبل”.

حيث يساهم المعلم في تنمية المجتمع بشكل فعال من خلال العمل على تنمية وبناء الإنسان، وقد تم تنظيم الاحتفالية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض، كما تم تكريم بعض المعلمين والمعلمات ممن صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال الفترة التي شهدتها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد تم تفعيل منصة مدرستي للاحتفاء بهذه المناسبة الهامة.

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