أخبار اليمن : النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ

النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذاستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الردود الحكومية بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس للأعوام ۲۰۱۸م- ۲۰۱۹م- ۲۰۲۰م.

تضمن التقرير، مصفوفة متكاملة بالتعقيبات على ردود الحكومة للتوصيات، واستخلاص أهم ما جاء في تقارير اللجان الدائمة من تعقيبات وملاحظات على ردود الحكومة وبلورتها وبما يعكس رؤية المجلس وفقاّ للمحاور التالية:

١. المحور الأول : الدستوري والقانوني والقضائي والأوقاف.

2- المحور الثاني: الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والحريات وحقوق الإنسان.

3. المحور الثالث: السلطة المحلية والقوى العاملة.

4, المحور الرابع: التعليمي والأكاديمي والفني.

5. المحور الخامس: المالي والإقتصادي

6. المحور السادس: الخدمات العامة والبيئة.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. معبرا عن شكره وتقديره لحضورهم بناء على طلب المجلس، بشأن ملاحظات اللجان الدائمة على مصفوفة الردود الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس للأعوام السابقة.

وعبر عن تقديره لتفاعل الحكومة مع مجلس النواب، والذي يأتي في إطار تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقاً للمهام واللوائح المنظمة، لوضع المعالجات للاختلالات ومكامن القصور التي تعترض مستوى الأداء، والبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار.

وحث يحيى علي الراعي، رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ، على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الحكومي والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن في مختلف الجوانب الحياتية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد على ضرورة اضطلاع الحكومة، بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.. داعيا إلى توحيد الجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمشكلات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار والآثار المترتبة عليهما.

من جانبه عبر الدكتور بن حبتور، باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، لتوجيه الدعوة للحضور والحديث عن هموم أبناء الشعب اليمني .. وقال" من تحت قبة البرلمان منحت الشرعية للمجلس السياسي الأعلى ولحكومة الإنقاذ الوطني".

ولفت إلى ما تحيكه حكومة المرتزقة التي تتوزع في عدد من عواصم دول العدوان، من مؤامرات على الشعب اليمني ومقدراته.

وأضاف" نحن هنا نناقش بمسؤولية عالية كل ما يتعلق باليمن ومواطنيه الـ 30 مليون نسمة نعيش معهم تجربة الحصار والعدوان، وكذلك أهلنا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال السعودي الإماراتي يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويرفضون الاحتلال ويقاومونه اليوم".

وعبر الدكتور بن حبتور، عن اعتذاره لتأخر الحكومة عن تقديم بعض الإجابات.. مثمنا عالياُ جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة في عكس هموم الوطن والمواطن تحت قبة البرلمان.. مبديا استعداد حكومة الإنقاذ للحضور إلى البرلمان أسبوعيا، لمناقشة كل ما يتعلق بالوطن والموطن.

ولفت إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار للعام السابع على التوالي.. مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب اليمني العظيم والصامد في وجه العدوان والحصار وأدواته.

وقال رئيس الوزراء" بفضل الله وبتعاون الجميع سيتم التغلب على الكثير من المشكلات".

وتطرق نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم إلى أهمية التزام الوزراء بتقديم الردود الواضحة عن أسباب عدم تنفيذ بعض توصيات المجلس للأعوام من 2018 وحتى 2020م وبالشكل الذي يلمسه المواطن اليمني والتخفيف من معاناته.

وشددوا على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة الكثير من المشكلات وتجاوز مكامن الضعف والقصور خاصة ما يتعلق بتقديم الخدمات الضرورية ومنها ضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.

وطالب نواب الشعب، بتقديم إيضاحات مفصلة عن ما تم تنفيذه من توصيات المجلس، وما لم يتم تنفيذه مع ذكر الأسباب.

واستمع نواب الشعب في الجلسة، إلى إيضاحات وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي حول الإشكاليات التي تعترض سير أداء بعض الوزارات والتي تتطلب شحذ الهمم والتعاون للبحث عن الحلول الناجعة والممكنة.. لافتا إلى أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب.

وقد منح مجلس النواب، الحكومة مهلة محددة لتقديم الردود والإيضاحات المطلوبة.

وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

