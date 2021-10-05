طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر للأفغان

جدة - نرمين السيد - أعلنت طالبان، اليوم الثلاثاء، استئناف إصدار جوازات السفر فى البلاد، لأول مرة منذ منتصف أغسطس الماضى، عندما سيطرت على كابول، ما يعنى إمكانية مغادرة الكثيرين من غير المستعدين للعيش فى ظل حكم طالبان الصارم.





وفى مؤتمر صحفى فى العاصمة كابول، اليوم الثلاثاء، قال المدير الجديد لمكتب الجوازات فى أفغانستان، مولوى عالم غول حقانى، إن جوازات سفر ما يصل إلى 25 ألف متقدم للحصول على جواز، جاهزة للإصدار. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فى طالبان، قارى سعيد خوستى، استدعاء كل الموظفات فى إدارة الجوازات للعودة لعملهن، على ما يبدو التعامل مع جوازات السفر والقياسات الحيوية للمتقدمات للحصول على جوازات. يذكر أن طالبان لم تسمح للفتيات من الصفوف الدراسية بعد الصف السادس، بالعودة إلى المدرسة حتى الآن، إضافة إلى منعها الكثير من النساء من استئناف أعمالهن.

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