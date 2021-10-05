جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتًا صاخبة فى محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالى الحى من الخروج والدخول منه، مضيفًا أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية فى محيط المكان.
وحى الشيخ جرّاح، هو من مناطق القدس الشرقية التى يُطالب الفلسطينيون بها، عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وتشهد أحياء عديدة، فى القدس الشرقية، من وقت لآخر، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود مدعومين من شرطة الاحتلال، من جهة أخرى، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، بإخلاء بيوت وطرد سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.
وكان آخر هذه الاشتباكات فى شهر مايو الماضى.
ويدافع الفلسطينيون عن ملكياتهم للعقارات التى ولدوا وترعرعوا فيها فى حى الشيخ جراح، والأحياء الأخرى فى القدس، ويزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مئات المُستوطنين يقتحمون حى الشيخ جراح بالقدس وسط حماية شرطة الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.