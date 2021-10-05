مئات المُستوطنين يقتحمون حى الشيخ جراح بالقدس وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتًا صاخبة فى محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالى الحى من الخروج والدخول منه، مضيفًا أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية فى محيط المكان.

وحى الشيخ جرّاح، هو من مناطق القدس الشرقية التى يُطالب الفلسطينيون بها، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتشهد أحياء عديدة، فى القدس الشرقية، من وقت لآخر، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود مدعومين من شرطة الاحتلال، من جهة أخرى، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، بإخلاء بيوت وطرد سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وكان آخر هذه الاشتباكات فى شهر مايو الماضى.

ويدافع الفلسطينيون عن ملكياتهم للعقارات التى ولدوا وترعرعوا فيها فى حى الشيخ جراح، والأحياء الأخرى فى القدس، ويزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية.