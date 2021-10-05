مئات المستوطنين يقتحمون مقامًا بالشيخ جراح في القدس 

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقام "شمعون الصديق" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.

وقال صالح ذياب، أحد شهود العيان، لـ"وفا"، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.