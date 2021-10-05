استعلام منحة الزوجة والأبناء 2021 عبر موقع وزارة الشؤون الليبية

استعلام منحة الزوجة والأبناء 2021 هي خدمة تقوم بتوفيرها الحكومة الليبية لجميع المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، وتهدف هذه الخدمة الي توفير الوقت والجهد وتقديم يد العون للمواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتعمل هذه الخدمة علي تخصيص جزء من المال كدعم للأسر المستفيدة من المنحة وفق عدة شروط وضوابط معينة لاستحقاق مبلغ الدعم الذي تقدمة وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

استعلام منحة الزوجة والأبناء 2021

في خلال الفترة الماضية قد قام السيد/ عبد الحميد الدبيبية رئيس الوزراء ورئيس الوحدة الوطنية في ليبيا بعقد اجتماع عام وأشار خلاله الي أنه تم تسييل مبلغ الدعم الذي يصل الي مليار و75 مليون دينار ليبي إلي الحساب الرسمي الخاص لوزارة الشؤون بهدف صرف منحة الزوجة والأبناء، وقد قام السيد/ عبد الحميد الدبيبة من الإعلان عن تخصيص مبلغ مالي يتم صرفة للأسر المستحقة والمستفيدة من المنحة، ويصل قيمة مبلغ الدعم الإجمالي الي 2 مليار و250 مليون دينار ليبي، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف علاوة الزوجة والأبناء في شهر أكتوبر الجاري وكذلك في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، وسوف تيتم تحويل مبلغ لدعم علي حساب المواطنين في فروع المصارف التي توجد في ليبيا، وتحديداً في مصرف أمان ومصرف التجاري الوطني، وقد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الي أن الحكومة الوطنية تسعي بشكل دائم لمعاونة المواطنين والمقيمين علي توفير الدعم الكافي لهم لرفع مستوي المعيشة لديهم و القدرة علي سد الاحتياجات الأساسية و الضرورية لتك الأسر ويمكن التقديم في منحة الزوجة والأبناء من سن 18 سنة فأكثر، كما تم الإشارة الي انه تم تحديد مبلغ 100 دينار ليبي للأطفال اقل من 18 سنة، و150 دينار للزوجة وربة المنزل التي لا تعمل.

الدخول الي الصفحة الرسمية الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية “وزارة الشؤون الاجتماعية”.

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استعلام منحة الزوجة والأبناء 2021 بالخطوات