جدة - نرمين السيد - وأوضح الإدعاء، حسبمًا أوردت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أنه تم إفشال المخطط بعد القبض على المشتبه بهم فى ديسمبر 2019 وإبقائهم قيد الاحتجاز، مشيرًا إلى أنهم يحملون جنسية البلاد فيما يحمل اثنان منهم جنسيات مزدوجة لم يتم الإفصاح عنها.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة فى نوفمبر فى العاصمة كوبنهاجن، كما تواجه سيدة من المشتبهين أيضًا اتهامات تمويل أنشطة إرهابية من خلال العمل كوسيط لتحويل الأموال إلى أشخاص مرتبطين بتنظيم "داعش" والترويج للأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام 3 أشخاص بالتخطيط لأعمال إرهابية فى الدنمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.