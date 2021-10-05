إيران تغلق مجالها الجوى أمام المقاتلات الأذربيجانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك أذربيجان" أرسلت الحكومة الإيرانية إخطارا عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوى أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توترا فى الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التى تنقل الوقود الإيرانى إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران فى وقت سابق عن إجراء مناورات برية فى شمال غربى البلاد، على الحدود مع أذربيجان، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع فى مواجهة أية مخاطر احتمالية، الأمر الذى أثار انتقاد الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، منددا بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.