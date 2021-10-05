شرطة مبنى الكابيتول الأمريكى تتحقق من سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تغريدة للشرطة: "نحقق فى أمر سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا على طول الشارع الأول، شمال شرق، يرجى الابتعاد عن المنطقة.. سوف نقدم المزيد من المعلومات بأسرع ما يمكن".

يذكر أن شرطة مبنى الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت فى سبتمبر المنصرم عن اعتقال 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمى المبنى فى السادس من يناير الماضى.