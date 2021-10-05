أوكرانيا: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - وأضاف شميهال، عندما سأله صحفيون عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن مشتريات غاز إضافية : "لا نخطط لمثل هذه المحادثات"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 18.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى فى مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.

وتابع رئيس الوزراء الأوكرانى: "الآن لدينا ثقة تامة من حيث الدخول فى موسم التدفئة بالاعتماد على الغاز، مبدئيًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضى، أوكرانيا مستعدة بنسبة 90% لموسم التدفئة".

وأوضح أنه تم شراء جزء من الوقود فى مرافق التخزين تحت الأرض بسعر يتراوح من 3 إلى 4 هريفنا أوكرانية ويوجد أيضًا غاز ينتج محليًا، ويعتقد شميهال أن مثل هذا المزيج سيبقى سعر الغاز الطبيعى منخفضًا للشعب حتى نهاية موسم التدفئة.