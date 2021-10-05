أبو الغيط يطمئن على الأوضاع فى عُمان فى أعقاب إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا ببدر البوسعيدى، وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا إعصار شاهين، الذى خلف خسائر واسعة، وللتضامن مع عُمان فى مواجهة هذه النازلة الطبيعية.





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