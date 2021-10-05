الجيش اللبنانى: ضبط 28 ألفًا و275 كجم من نيترات الأمونيوم بمحطة للمحروقات

وأكد الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم ببلدة عرسال، قامت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات أمس بمداهمة محطّة محروقات فى البلدة المذكورة، وضبطت الكميات السابق ذكرها مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%.
وأضاف أن القوة ألقت القبض على مواطن لبنانى و3 سوريين، وبدأت التحقيقات وأرسلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد ضبطت فى 18 سبتمبر الماضى شاحنة محملة بـ20 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم بمنطقة بعلبك شرقى العاصمة اللبنانية بيروت، ويتم حاليا محاكمة 4 متهمين فى حيازة ونقل هذه المادة شديدة الانفجار.
يُذكر أن كارثة انفجار ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس العام الماضى وقعت جراء اشتعال النيران فى 2.750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى لتدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
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