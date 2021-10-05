حقيقة الهكر الصيني وتعطيل الفيس بوك والإنستجرام والماسينجر

تعطيل الفيس بوك وكثيرًا من تطبيقات السوشال ميديا، هي لحظات مرت بصعوبة على الكثير من دول العالم، فالفيس بوك من أهم أدوات السوشيال ميديا على مستوى العالم، حيث إنها أنشأت من عام 2004 م، على يد مارك زوكربيرج، مع زميله إدوارد سافرين بجامعة هارفارد Harvard, كانت تشترط لعمل حساب، أو امتلاك المستخدم حساب على الفيس بوكfacebook أن يبلغ من العمر 13 عاما, حتى اختلفت منذ أوائل 2006 م، ومنذ 2014 م أصبحت تمتلك جميع قنوات السوشيال ميديا social media, ومن المعروف عن موقع فيس بوك facebook أنه من أفضل المواقع وأعمها على الإطلاق، من حيث الأداء التجاري والإنتشار الواسع الأمد, فأصبح كلًا منا يمتلك حسابًا بفيس بوكfacebook، من أفراد وشركات وكذلك مؤسسات, لذا أصبح فيس بوكfacebook هو عنق الحياة التجارية، لكثيرًا من الأنشطة وكذلك الإعلانات عن السلع والمنتجات إلى جانب حملات الإعلانات المدفوعة وغيرها من الخدمات الأساسية التي باتت اليوم ضرورة في حياتنا, فخير مثال ما سوف نتحدث عنه اليوم وهو تعطل وشلل كامل في خدمات الفيس بوك لساعات كبدت فيس بوك خسائر ضخمه وكذلك خساراتها في البورصة.

قد صرحت إدارة فيس بوكfacebook بوجود مشكلات تقنية وفنية، من شأنها تعطيل خدمات الشركة لساعات، كما أعربت عن أسفها الشديد لعملائها الذين تأثروا في عدة بلاد بالعالم, وقد ذكرت أنه بدأ التعطل في خدمات الفيس بوك، وكذلك تطبيقاتها الثلاثة للفيس بوكfacebook وواتس ابwhatsapp وإنستغرامInstagram، في تمام الساعة 16:40 بتوقيت غرينيتش يوم الإثنين الموافق 4-10- 2021 م، والتي كانت السابقة الأولى من سنين للفيس بوك، والتي استمرت لساعات، وتأثر بها كافة مستخدمين الفيس بوكfacebook، وتطبيقات الشبكة وخدماتها على مستوى عدة دول في العالم.

كما أعربت عن وجود خسائر فاضحة، نتيجة تعطل الخدمات لساعات قبل احتواء الأزمة كبدتها العديد من الخسائر، وكذلك شهدت انخفاض وهبوط لأسهم الفيس بوك في البورصة, وأنه لا صحة تمامًا في ما نسب إلى طفل هكر أو قرصان اخترق السيستمsystem، أو نظام الحماية الخاص بفيس بوكfacebook، وأن هذا الكلام عار من الصحة تمامًا.

تمثلت الخسائر في انخفاض أسهم الفيس بوك في البورصة، وذلك لتجاوز نسبة الانخفاض في غضون ساعات فقط 5.50% انخفاضًا ملحوظًا للأسهم في البورصة, وتراجع سعر السهم ليصبح 323.71 دولارا أمريكيا، وكذلك استمرت تلك الخسائر طوال اليوم من التداول في البورصة, فقد سجل سهم فيس بوك بعد احتواء الأزمة 335 دولارًا أمريكيا للسهم، وجاء الاعتذار الرسمي من إدارة الفيس بوك على حسابها في تويتر “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا فنحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج “، كما أكد موقع “داون ديتكتور” أن العطل بدأ في تمام الساعة 16:44 بتوقيت غرينيتش بتاريخ الإثنين 4-10-2021م، والذي واجه شلل وتعطل كامل لفيس بوكfacebook.

حقيقة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي وشلل كامل لخدمات فيس بوكالهكر الصيني الذي تسبب في تعطل تطبيقات السوشيال ميديا بعمر 13 عاما

قد صرحت وكالة الأنباء العالمية المعروفة “رويترز” عن نبأ صادم للبشرية للعالم أجمع، و هو أن الذي تسبب أو كان وراء سقوط الفيس بوك لساعات هو طفل صيني، بلغ من العمر 13 عامًا، وهو قرصان واستطاع القرصنة أو التهكير على موقع فيس بوك، وتسبب أيضًا في تلك البلبلة والخسائر، كل ذلك هو عار تمامًا من الصحة وغير صحيح على الإطلاق، وأنها إشاعة تهدف إلى إحداث البلبلة حول شركة فيس بوك وخدماتها وكذلك نظامها الأمني, علمًا بأن فيس بوك دائم التعديل للنظام الأمني له، وكذلك استحداث خواريزمات جديدة ومتقدمة في أنظمة الحماية الخاصة بالشركة.

ولكن عالم التكنولوجيا لا يوجد به المستحيل، فهو أصبح فناءا كبيرًا مفتوح للجميع, قد يكون اليوم الخبر عار من الصحة، ولكنه ليس بالمستحيل، فقد يستطيع أي هكر أو قرصان اختراق ثغره أمنية في الأنظمة، تمكنه من إسقاطها بكل احترافية وبراعة منه, ففي ظل التقدم التكنولوجي التي تشهده البشرية، يجب على كل نظام التجديد والتطوير المستمر، وخير مثلًا أعزائنا ما قامت به فيس بوك أمس، واحتوائها للموقف في غضون ساعات.