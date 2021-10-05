عاجل: الداخلية تعلن الفئات المسموح لها القدوم للسعودية مباشرةً دون قضاء 14 يوماً

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن سماح القدوم للسعودية مباشرةً من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء مدة أربعة عشر يوماً في خارجها اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر صفر لعام 1443هـ لبعض الفئات دون البعض الأخر، وقد حدد الوزارة الفئات المستثناة من ضرورة قضاء المدة المذكورة بدولة أخرى غير الدولة القادم منها، كما أعلنت عن رفع تعليق السفر للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً إلى مملكة البحرين، ومن يرغب في تسجيل القدوم للمملكة عبر منصة مقيم علم الإلكترونية، أو الحصول على رابط البوابة الخارجية للتطعيمات من وزارة الصحة لاعتماد اللقاح، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم التعرف على الفئات المسموح لها بدخول المملكة بشكل مباشر من خلال المقال.

القدوم للسعودية مباشرةً دون قضاء 14 يوماً للفئات التالية

تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية السعودية اليوم بناءً على ما تم رفعه بشكل رسمي من قبل الجهات الصحية ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية عن السماح لعدد من الفئات بالقدوم المباشر إلى أراضي المملكة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من جانب حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما- للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

حيث قررت الداخلية بالسماح لبعض الفئات التابعين للدول التي يتطلب القدوم منها قضاء مدة الـ14 يوماً في خارج الدولة القادمين منها بالدخول المباشر إلى أراضي المملكة، وقد اشترطت الوزارة تطبيق الحجر المؤسسي على هذه الفئات، وسيتم الحصول على اللقاح أثناء مدة الحجر المؤسسي المقرر، وقد حددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالدخول المباشر إلى السعودية وهم:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والمعاهد والكليات. المعلمون والمعلمات بالتعليم العام. الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب. طلاب المنح.

وزارة الداخلية السعودية

أوضحت وزارة الداخلية بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس” عن أنه سيتم الاستثناء من تطبيق الحجر المؤسسي لمن حصل على جرعة أو استكملوا تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك كلاً من (مرافقي تلك الفئات – عائلاتهم – العاملين بالقطاعين العام والخاص).

ومن جانبها أكدت على رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى مملكة البحرين مع تطبيق شروط السفر للمواطنين المعلن عنها بشكل مسبق، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بالمملكة، ومن يرغب في التعرف على