19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 19 غارة على محافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية العبدية، كما شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح.
وفي محافظة الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان 253 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العملياتأن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و22 خرقا بقصف مدفعي و205 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.
وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى تسجيل أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة ، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.