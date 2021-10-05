بوتين: على الدولة تحمل تكاليف تطوير الأقاليم بما في ذلك دعم المدارس...

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع المشاركين في مسابقة "معلم العام" والفائزين بها، أن من واجب الدولة أن تتحمل عبء تطوير أقاليم البلاد، بما في ذلك دعم المدارس الصغيرة.
وقال بوتين خلال اللقاء الذي جرى عبر نظام الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء: "بلادنا كبيرة وأراضيها شاسعة، وهي أكبر دولة في العالم، وعلى الدولة أن تدفع ثمن ذلك". وأضاف: "لا يمكننا جمع سكان روسيا كلهم في مدن عملاقة عدة. فمن واجب الدولة أن تتحمل عبء تكاليف ذلك، ومنها تكاليف دعم المدارس الصغيرة حيث لا يوجد لها بديل".
وأوضح رئيس الدولة أن المسار العام هو دمج المدارس الصغيرة بعضها ببعض حيث أمكن ذلك، مع ضمان تقديم تعليم متكامل للأطفال الدارسين فيها وتزويدهم بحافلات وبناء طرق جيدة، لكن المدارس الصغيرة من الضروري دعمها أيضا حيث يعتبر ذلك أمرا مجديا.
وقال بوتين إن "للزراعة مستقبلا، وذلك يعني أن للمدارس القروية مستقبلها أيضا، فهو أمر لا يمكن تصور تنمية روسيا بدونه".
وفي ختام اللقاء هنأ بوتين المعلمين الروس بعيدهم المهني ووجه أطيب تمنياته للمعلمين وتلاميذهم.
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