تمويل شخصي تكميلي يصل إلي 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون ضمانات

تمويل شخصي تكميلي من بنك البلاد السعودي، حيث يمكن الحصول تمويل شخصي إضافي من بنك البلاد إذا حصل العميل علي تمويل سابق وقام بسداد نسبة من الأقساط وأيضاً بناءً علي الراتب الشهري الخاص بالمقترض.

يقدم بنك البلاد جميع خدماته بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون مخالفتها، وذلك لكونه تابع لمؤسسة النقد العربية ويتبع الهيئة الإسلامية في تقديم خدماته. يمكن شراء اسهم أي شركة من ضمن الأسهم المعتمدة لدي اللجنة الشرعية والتي تم تحديدها من قبل بنك البلاد. السرعة في إنهاء كافة طلبات العميل. فترة سداد تصل إلي 60 شهر وعلي فترة قد تصل إلي 5 سنوات. يمكن السداد المبكر بناءً علي ضوابط البنك المركزي في المملكة العربية السعودية. يمكن سداد الأقساط في فترة يتم تحديدها علي حسب الدخل الشهري للعميل. لا يشترط علي العميل تواجد الكفيل. جميع تمويلات بنك البلاد متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية أيضاً بشكل دائم. التمويل متاح للمتقاعدين عن العمل في المملكة.

أن يكون العميل له حساب جاري في بنك البلاد. أن يكون العميل يعمل بجهة معتمدة لدي بنك البلاد سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، ويشترط أن يكون علي راس العمل بتك المنشئات. أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي للمواطن السعودي، ولا يقل عن 3500 للمقيم الغير سعودي سواء بالقطاع العام أو الخاص.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل التكميلي من بنك البلاد

مزايا الحصول علي تمويل شخصي تكميلي من بنك البلادشروط وأحكام الحصول علي التمويل الشخصي التكميلي من بنك البلاد

يجب توافر المتطلبات التي يطلبها بنك البلاد للحصول علي تمويل شخصي تكميلي من بنك البلاد لضمان الحصول علي التمويل، فالمستندات المطلوبة كالأتي: