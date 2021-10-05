تردد سحرى لتنزيل أكثر من 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021، منذ إنطلاق عام 2021 وحتى اليوم مازال هناك تغييرات تحدث في ترددات قنوات النايل سات، وهذا ما جعل كل من يرغب في مشاهدة التلفاز من ابحث عن القنوات المفضله له، لذا نقدم لكم اليوم تردد سحري يمكنك من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة بنقرة واحدة، تردد سحرى لتنزيل أكثر من 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021.

تردد سحرى لتنزيل أكثر من 1000 قناة

لكي تتمكن من إدخال التردد السحري لتنزيل جميع القنوات، كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة الرئيسية الخاصة بجهاز إستقبال ومن ثم الدخول إلى التركيب، حيث أن أغلب أجهزة الإستقبال تعتمد على نفس الطريقة، ثم يتم إختيار قائمة TP أو قائمة الترددات والنقر عليها لتنزيل التردد الشبكي، حيث تظهر كافة الترددات المتواجدة لديك، ونجد في أسفل الترددات مفاتيح بألوان عديدة منها الأصفر، الأزرق، الأحمر والأخضر، يتم النقر على زر إضافة والذي يختلف لونه حسب جهاز الإستقبال لديكم، على أن يتشابه هذا اللون مع المتواجد في الريموت كنترول.

تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021

يتم النقر على اللون الخاص أضف أو إضافة، وإدخال التردد السحري هذا لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة، نلاحظ فتح شاة جديدة لإضافة تردد جديد حيث يتم إضافة التردد ( 11449 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي، ثم يتم النقر على أيقونة حفظ أو OK حيث يظهر على الفور في قائمة الترددات، يتم النقر على إشارة حديد بوضع علامة صح على التردد الجديد، وإذا لم يتواجد لديك في جهاز الإستقبال إمكانية تحديد تردد يتم النقر على بحث عند التوقف على التردد.

تردد شبكي لتنزيل القنوات

حيث تظهر شاشة البحث على الفور كل ما عليك هو تغيير القنوات المفتوحة إلى كلمة نعم، أما عن نوع القنوات أو مسح القنوات يتم الإختيار قنوات التليفزيون والإذاعة أو أحدهم، الأهم هو البحث الشبكي أو بحث عن الشبكة يتم تحويله إلى نعم أو فتح، ثم يتم النقر على OK، لنجد إشارة قوية ومرتفعة جداً لهذا التردد السحري ثم يتم تنزيل جميع القنوات على الفور بنقرة واحدة، تردد سحرى لتنزيل أكثر من 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021.