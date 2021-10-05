أفضل هواتف العام 2021

مع اقتراب نهاية العام 2021، لا يزال احتمال طرح هواتف جديدة واردا من قبل عدد من الشركات التقنية العاملة في هذا المجال.

وتتسابق الشركات لزيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية الذي يشهد منافسة محتدمة، حيث تتنافس في تقديم مواصفات جديدة وابتكارات متطورة، هذا إلى جانب مراعاة عنصر السعر الاقتصادي.

ووضع تقرير لـCNET المتخصص بالأخبار التقنية قائمة بأفضل الهواتف المتوفرة في الأسواق هذا العام، حيث تمت مراعاة عدة عوامل في الاختيار مثل أداء الكاميرا وعمر البطارية وسعة التخزين وسرعة المعالج وحجم الشاشة ونوعيتها، وغيرها.

آيفون 12 برو ماكس

يعد هذا الإصدار أفضل هواتف "أبل"، حيث يتمتع بمعالج A14 Bionic القوي، وتدعم كاميرته الخلفية إعدادات مميزة متنوعة، هذا إلى جانب دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

غالاكسي إس 21

يعتبر الهاتف خيارا جيدا من الناحية الاقتصادية بسعره البالغ 800 دولارا. كذلك يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، ومعالجا من نوع "كوالكوم سنابدراغون 888".

بكسل 5 أي 5 جي من "غوغل"

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس، كما أنه يدمج شاشة بتقنية "أوليد". ويتميز الجهاز بعمر البطارية الطويل، وتوفيره لكاميرات خلفية مزدوجة، ومعالجا قويا بأداء سريع.

ون بلس 9

يتمتع الهاتف بسرعة شحن بطاريته ذات العمر الطويل، إلى جانب دمج كاميرا خلفية ذات إعدادات قوية، وشاشة عرض بحجم كبير، ومعالجا من نوع "كوالكوم سنابدراغون 888".

موتورولا إيدج بلس

يتميز الهاتف بمعالج "سنابدراغون 865" وبطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة، وشاشة "أوليد" بمعدل تحديث مرتفع، وكاميرات خلفية بخيارات تصوير متعددة.

غالاكسي إس 21 ألترا

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة وذاكرة وصول عشوائي واسعة، كما أن كاميرته الخلفية تتميز بتمكين المستخدم من الاختيار بين مجموعة واسعة من الإعدادات، وتبلغ نسبة التقريب البصري 10.