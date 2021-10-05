منصور بن زايد يستقبل وزير الخارجية الليبية

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يوم الثلاثاء، في قصر الوطن، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها.

ورحب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بنجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبي. كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن "استقرار ليبيا".

ووصلت نجلاء المنقوش دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، وكان في استقبالها، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.