الداخلية السعودية تسمح لفئات محددة بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة

جدة - نرمين السيد - كشف مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أنه تقرر السماح لعدد من فئات الدول التى يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى المملكة بشكل مباشـر، موضحا أن القرار سينفذ على كل من الفئات التالية: أعضاء هيئة التدريس، الهيئة التدريبية فى المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى ومعاهـد التدريب، وطلاب المنح، على أن يطبـق عـليهم الحجر المؤسسـى، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.





وأضاف المصدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه يستثنى مـن تطبيق الحجر المؤسسى من تلقـوا جرعة أو اسـتكملوا تلقى جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقى تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين فى القطاعين العام والخاص، كما تم رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا. وشدّد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون فى تطبيق الاشتراطات الصحية، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائى.

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