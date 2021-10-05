موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية القادمة والقنوات الناقلة الخميس 07\10\2021

تنتظر عشاق وجماهير المنتخب السوري موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية القادمة، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمقرر لها الخميس السابع من أكتوبر الحالي، حيث يحتضن استاد “سيؤول كأس العالم” أحداث المباراة المنتظرة، والتي تأتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لقطر 2022، يدخل المنتخب السوري اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لإحياء آماله في الاستمرار في المنافسة على التأهل، حيث يحتل المنتخب السوري المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، جمعها من جولتين حقق التعادل في جولة وخسر الأخرى، لذلك هي مباراة إحياء الأمل من جديد بالنسبة لمنتخب سوريا.

في المقابل يدخل منتخب كوريا الجنوبية اللقاء ساعياً نحو الفوز بها واقتناص النقاط الثلاث، وتأمين صدارته للمجموعة الأولى، حيث يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، ويطمح للوصول إلى النقطة السابعة على حساب منتخب سوريا، واستغلال عامل الأرض لصالحه والهروب من ملاحقة المنتخب الإماراتي له، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، لوجود الرغبة القوية والأكيدة عند كليهما للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وبحسابات التاريخ الكفة تميل ناحية منتخب كوريا الجنوبية، لكن كرة القدم لا تعرف سوى الجهد والكفاح داخل المستطيل الأخضر، ودائماً ما تفاجئنا الساحرة المستديرة بنتائج غير متوقعه.

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

يحتضن استاد سيؤول كأس العالم مباراة سوريا القادمة ضد اليابان، وذلك يوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

11:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

12:00:- الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

13:00:- الواحدة ظهراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والأردن ولبنان وقطر.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قناة الرابعة العراقية الرياضية حقوق نقل مباراة سوريا القادمة ضد كوريا الجنوبية، لذلك سوف يتم نقل المباراة على شاشتها، كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب.

المباراة سوريا – كوريا الجنوبية البطولة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الخميس 07\10\2021 – 14:00 بتوقيت سوريا الملعب استاد سيؤول كأس العالم القنوات الناقلة Al-Rabiaa Iraq

بطاقة مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية