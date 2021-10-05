هُنا الاستعلام عن صلاحية الإقامة … استعلام عن انتهاء إقامة السعودية 1443 هـ

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أونلاين، من الخدمات الممتازة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها عبر التطبيقات والمواقع المختلفة من خلال الإنترنت بدلًا من الذهاب للمقار والفروع الرئيسية التي تشمل الكثير من الصعوبات فيما يتعلق بالخدمات الورقية، فيمكن لكل الأشخاص المقيمين داخل المملكة أو خارجها أن يستعلموا عن الإقامة والمواعيد من خلال وزارة الداخلية والمنصات المخصصة لذلك، وجاء هذا الشكل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تساهم في الحفاظ على حياة الجميع نتيجة وباء كورونا فلنتابع التفاصيل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

هناك بعض الطرق التي من خلالها يمكن الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال الاستعلام على النحو التالي:

لابد أن يسجل الشخص دخوله على منصة “أبشر الإلكترونية“. يتم تدوين اسم المستخدم ورقم الهوية والرمز المرئي. الضغط على خانة “الاستعلامات الإلكترونية” ثم الانتقال إلى خانة “صلاحية الإقامة”. تسجيل رقم الإقامة ورمز التحقق الظاهر لك بعد إدخال البيانات وسوف يتضح لك الاسم الخاص بالشخص المستعلم وتاريخ إقامته ما إذا كانت صالحة أم لا. لو كان الشخص صاحب العمل هو من يريد الاستعلام ويريد التمديد للعامل لدية يقوم باختيار “خدمة أعمالي”، ومنها يسجل اسم العامل المرغوب في تغيير مدة إقامتها بزيادتها أو تجديدها من خلال مجموعة من البيانات.

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تكلفة تجديد الإقامة بعد الاستعلام عنها في المملكة العربية السعودية

يعتمد هذا الأمر على البيانات التي ترسل عن طريق الإيميل أو الهاتف للشخص وتتم من خلال المنصة، ثم يحتاج إلى دفع تكاليف التجديد التي تأتي على النحو التالي: