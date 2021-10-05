صحيفة: واشنطن تعين إسرائيليا للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

دوت الخليج :- قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن واشنطن استبدلت وسيطها في مفاوضات ترسيم الحدود السفير جون ديروشيه، بالمستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال الطاقة الدولية، آموس هوكشتاين.
وقالت الصحيفة إن "هوكشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش العدو بينَ العامين 1992 و1995"، مشيرة إلى أن "القرار الأمريكي لم تتبلغ به إلا دائرة محدودة جدا في لبنان".
وأوضحت الصحيفة اللبنانية أن "خطورة القرار تكمن في أن هوكشتاين هو صاحب فكرة تجاهل الخطوط، والذهاب الى التفاوض مباشرة على الحقول المشتركة تحت البحر وتقاسم الأرباح من خلال شركة تدير المنطقة المتنازع عليها، ما يعتبر خطوة أولى على طريق التطبيع الإقتصادي مع إسرائيل".
المصدر: "الأخبار" + ار تي
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