«البداد» تستثمر مليار درهم اماراتي للتوسع في الأردن وشمال إفريقيا

د.فطين البداد : هذه قصة إنشاء مجموعتنا وهكذا حققنا الريادة والتميز

دوت الخليج : - التقت صحيفة الخليج الاماراتية في دبي مؤخرا الدكتور فطين البداد رئيس مجلس ادارة مجموعة البداد كابيتال في لقاء هام تحدث فيه عن مراحل تطور المجموعة وحجم استثماراتها الحالية التي تنتشر في مختلف القارات .

وتنقل دوت الخليج عن الزميلة الاماراتية نص اللقاء وتاليا فحواه :

عقب عودته من دراسته الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، التقى طموح الدكتور فطين البداد مع طموح أخيه زايد، لتوسيع وتطوير أعمال والدهما المرحوم الحاج حسين البداد في أبوظبي، التي كانت تنضوي تحت اسم «مؤسسة الحاج»، وتختص منذ افتتاحها في العام 1971 ببيع الخيام والطرابيل وبيوت الشعر وخيام الأعراس.

وكانت أولى خطوات التطوير التي اتخذها الأخوان البداد استيراد وتصميم خيمة الألمنيوم التي شكلت عند ظهورها لأول مرة، تحت اسم «خيمة البداد»، قفزة كبيرة في صناعة الخيم، حيث المتانة والمرونة في الحجم، فضلاً عن تكييفها وتأثيثها، وتزامن انتشارها مع افتتاح فرعين إضافيين لعملها، إلى جانب فرع أبوظبي في كل من الشارقة والعين. وسرعان ما بدأ فطين وزايد البداد، في التأسيس لمجموعتهما الاقتصادية الكبرى، ابتداء من العام 1991، فشرعا بضم مجموعة من الصناعات والاستثمارات، بهدف تأسيس كيان اقتصادي يحتذى به يجمع كافة الحلول الصناعية التي يقدمها «العالم تحت سقف واحد»، وهو الشعار الذي شكل أساس فلسفة الأخوين البداد بعملهما في عالم المال والاستثمار.

وضع فطين وزايد خططاً لتوسيع أنشطتهما وموقعهما في السوق، وتطوير استثماراتهما؛ ليتوج حلمها في العام 2003 بتأسيس مجموعتهما الضخمة «البداد كابيتال»، التي تولى د.فطين رئاسة مجلس إداراتها، وشغل زايد البداد منصب رئيسها التنفيذي.

ويقول د. فطين البداد ل «الخليج»: «وضعنا نصب أعيننا تأسيس مجموعة اقتصادية استثمارية؛ لتحقيق الريادة والتميز في كافة الأنشطة التي تنضوي تحت نطاق اسمها فكانت «البداد كابيتال»، وقد سخرنا كل الإمكانيات لنرتقي بقدراتنا وخبراتنا لتكون كياناً استثمارياً مهماً قائماً على قواعد ثابتة، مكنتنا من المضي قدماً، لنتوسع ونطوّر استثماراتنا، وصولاً إلى مستويات عالمية من المنافسة.

خلال 3 سنوات سننشئ في الأردن «مدينة البداد الصناعية» باستثمار يتجاوز 500 مليون درهم

مناخ مثالي

وقد كان المناخ المثالي والمشجع للأعمال في الإمارات قوة دافعة في توسع «البداد كابيتال»؛ حيث استفدنا بشكل فعال من حزمة الحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات لقيادة المجموعة للتوسع العالمي، وتمددها لتنتشر في أكثر من 46 بلداً (مراكز إقليمية وفروع في 27 دولة، وكلاء وموزعون في 19 دولة)، وذلك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا، وعدد من الدول الآسيوية، إلى جانب أسواقنا التقليدية في الإمارات والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ حجم استثمارات «البداد كابيتال» خارج الإمارات 3.5 مليار درهم.

التصدير إلى أكثر من 42 دولة

وقال: قامت المجموعة بتصدير نحو 70% من إنتاجها إلى أكثر من 42 دولة على مستوى العالم في المنطقة وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعادل 952 مشروعاً، بلغت حصة الأسواق السعودية 20 % من إجمالي إنتاج 2019، فيما استحوذت بقية أسواق الخليج العربي على 20 %، تم تصدير 12% إلى أسواق شمال إفريقيا، و18% إلى بقية دول العالم، فيما استحوذت السوق الإماراتية على 30% من منتجات «البداد».

وأضاف البداد، في العام 2020 استطعنا التكيف مع الظروف المستجدة التي فرضتها «كوفيد- 19» في مجال أعمال شركاتنا المعروفة، فتوسعنا في مجال عملنا ضمن القطاع الصحي بتأسيس شركة «البداد للإنشاءات الطبية» المتطورة كجزء من «البداد كابيتال»؛ حيث قمنا خلال العامين الأخيرين (2020-2021) ببناء 139 مستشفى ميدانياً متكاملاً في 27 دولة، من بينها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وإيطاليا واسبانيا والأردن وغيرها، إضافة إلى إنشاء 140 مركز فحص «كوفيد-19»، و110 مراكز فحص للفيروس عبر السيارات، موزعة في عدد من دول العالم.

نصدر إلى أكثر من 42 دولة على مستوى العالم في المنطقة وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين

التوسع في الأردن

وعن الدول التي دخلت «البداد كابيتال» أسواقها منذ بداية العالم الجاري، والدول التي تعتزم دخولها قبل نهاية 2021، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة: «خلال شهر مايو/أيار من العام الجاري قمنا بافتتاح مقر «البداد كابيتال الأردنية» في عمّان، وخلال 3 سنوات سنقوم هناك بإنشاء «مدينة البداد الصناعية» المختصة بالإنشاءات وصناعة الحديد، والألمنيوم والزجاج و(PVC) والديكورات والمفروشات والبيوت الجاهزة، وذلك على مساحة تصل إلى 3 ملايين قدم مربعة، وباستثمار يتجاوز 500 مليون درهم، لتغذية السوق الأردنية، إلى جانب كل من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، ضمن خطط إنتاجية مدروسة تحت شعار (صنع في الإمارات).

التوسع في مصر وشمال إفريقيا

وضمن خططنا المستقبلية، جارٍ التخطيط والعمل للتوسع وتطوير أعمالنا في منطقة شمال إفريقيا؛ حيث ستكون جمهورية مصر العربية، مقراً ل«البداد كابيتال المصرية»، بحجم استثمارات يبلغ 500 مليون درهم، كذلك خلال ال 3 سنوات المقبلة، مع التوسع في أسواق شمال إفريقيا، إلى السودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والصومال، ومن المنتظر أن يتزامن هذا التوسع مع التوسع في أسواق شرق آسيا.

د. فطين البداد : 5 ،3 مليار درهم حجم استثماراتنا خارج الامارات

توسيع «البداد إكسبيرينس»

أما على صعيد قطاع الفعاليات، فبعد أن رصدنا في مطلع العام الجاري 150 مليون درهم لتطوير وتوسيع عمل «البداد إكسبيرينس» الشركة المتخصصة بتنظيم وإدارة وتنفيذ الفعاليات المختلفة العامة والخاصة وتجهيزاتها.

قمنا منذ أيام بافتتاح مصنع خاص بأعمال النجارة الخشبية والديكورات الداخلية والخارجية، على مساحة إجمالية تتجاوز 72 ألف قدم مربعة، وتم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات الإيطالية؛ لتدعم خطوط إنتاجه مشاريع «البداد إكسبيرينس»؛ حيث من المنتظر أن يقوم فريق محترف مكون من 320 عاملاً ومهندساً ومصمماً بتلبية متطلبات 12 فعالية ضخمة كبيرة في وقت واحد

الاستحواذ على شركات

وكشف د.فطين البداد عن مواصلة العمليات، التي بدأتها «المجموعة» للاستحواذ على مجموعة من الشركات المتخصصة بالفعاليات، في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.

3500 موظف

وقال : تعمل «البداد كابيتال» في 7 قطاعات أساسية، هي: القاعات المتنقلة والثابتة، وقاعات الحجاج وتجهيزاتها، والفعاليات وتجهيزاتها، والمنشآت الطبية وتجهيزاتها، واستثمارات أراضي المعارض، ومنشآت النفط والغاز وتجهيزاتها، وحلول الاستخدامات العسكرية، وتقف خلف هذه القطاعات 4 شركات صناعية و5 شركات خدمية وتجارية تقدم خدمات متكاملة لعملائنا، من فكرة المشروع على الورق وحتى مرحلة التشغيل وما بعد التشغيل، يعمل فيها في مقرنا الرئيسي في مجمع الصناعات الوطنية ما يقارب ال 3500 موظف بين عامل ومهندس وإداري، كما أن لدينا خيارات واسعة ومتنوعة من فرص العمل المباشرة بفروعنا في 27 دولة في العالم، وكذلك الفرص غير المباشرة التي توفرها مكاتب وكلائنا وموزعينا في 19 دولة أخرى .