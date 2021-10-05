نجوى كرم تتحدث عن "إكسبو 2020" والظرف الراهن في لبنان

عبَّرت الفنانة اللبنانية نجوي كرم عن سعادتها الشديدة بمعرض إكسبو 2020، الذي يقام في دولة الإمارات حالياً، مشيرة إلى أنَّه يُعَّد من أكبر المعارض التي تقام في العالم من أجل التبادل الثقافي ونقل الخبرات.
وأكّدت في تصريحات خاصّة لموقع "دوت الخليج" على أنَّ معرض إكسبو دبي نموذج حضاري لكل من يشاهده في العالم وليس فقط بالشرق الأوسط.
وعن نجاحها في مهرجان "جرش" المُقام في لبنان، عقَّبت قائلة نجوى كرم: "إذا لم يوجد مهرجان جرش في مشواري الفني، فسأشعر بأن شيء ما ينقصني".
وأوضحت أنَّ أعمالها الفنية الجديدة ترتبط بالظرف الراهن في لبنان، لذلك فهي متوقّفة عن أي أعمال فنيّة جديدة، مشيرة إلى أنَّ لبنان يحتاج لتخطيط مختلف ليرجع ينهض من جديد.
وشددت على حبَّها الشديد لبلادها، قائلة: "لن أترك لبنان أو أهاجر منه، فإنني أحبُّه بكل ظروفه وسأظل فيه".
وقالت إنَّ نقطة انطلاقتها الفنية على الصعيد اللبناني أغنية "شمس الغنية"، أمّا على صعيد الدول العربية، فأغنية "أنا مافيا"، موضّحة أنّها تفضل طرح أغانيها على طريقة الأغنية "السنجل" وليس الألبوم.
وبسؤالها عن مدى رضاها عن مشوارها الفني فتابعت: "لا يوجد أحد يرضى رضاءً كاملًا لأن الكمال لله وحده، وأستكمل مسيرتي الفنيّة للجيل المقبل مع الوضع في الاعتبار إرضاء الجيل السابق".
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