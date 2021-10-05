جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى، حسن ناظم، إن الحكومة العراقية أوفت بوعدها بإنجاز الانتخابات، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى توافر بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، مؤكدًا أن هناك وعيًا بين العراقيين بأن التغيير السياسى نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات.





وأضاف ناظم، فى تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية، أنه كان هناك نوع من التمرن منذ فترة للقوات الأمنية على ملف إدارة الأمن الانتخابى، ولدينا ثقة كبيرة وكاملة فى إدارة هذا الملف أمنيًا. وحول الكيفية التى ستحافظ بها الحكومة على ما تبقى من بطاقات انتخابية من التلاعب والتزوير، أوضح ناظم أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تسلم إلى الناخبين، لن تخضع لأى بيع أو شراء فى المطلق، وأن هناك نظامًا انتخابيًا حازمًا ومفوضية وحكومة وأجهزة أمنية تحافظ على هذه البطاقات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: الحكومة أوفت بعهدها بإجراء الانتخابات فى موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.