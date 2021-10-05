ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده مع سلطنة عمان لمواجهة إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أكد ملك الأردن عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء فى سلطنة عُمان فى جهودهم المبذولة لمواجهة تداعيات الإعصار المدارى "شاهين"، والذى أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.





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