بريطانيا.. السيطرة على حريق في محطة مترو قرب البرلمان 

قالت فرقة إطفاء العاصمة البريطانية لندن إنه تمت السيطرة على حريق صغير في محطة أنفاق وستمنستر، حيث تصاعدت الأدخنة من غرفة الكهرباء في القبو.
وأوضحت في بيان أن 6 سيارات إطفاء وحوالي 40 من رجال الإطفاء شاركوا في السيطرة على الحريق الذي وقع في أقرب محطة مترو أنفاق للبرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء، مبينة أن فرق إطفاء من محطات في أنحاء لندن استدعيت للتعامل مع كمية ضخمة من الدخان خرجت من غرفة الكهرباء حوالي الساعة 11.29 صباحا وغادر نحو 100 شخص المحطة قبل وصول رجال الإطفاء.
هذا وقد تم احتواء الحريق حوالي الساعة 12.49 مساء.
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