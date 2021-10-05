نيوزيلندا تعلن التخلي عن استراتيجية ”صفر كورونا” 

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن بلادها سوف تتخلى عن استراتيجية "صفر كورونا" والاتجاه إلى التعايش مع الفيروس، لتصبح أحدث دولة تتخلى عن محاولات القضاء على كورونا.
واعترفت أرديرن، بصعوبة السيطرة على انتشار الفيروس، موضحة أنه ورغم تمكن الحكومة من التعامل بشكل كبير مع المرض بيد أن التفشي الأخير الناجم عن سلالة "دلتا" قد جعل الوصول إلى "صفر إصابات أمرا صعبا للغاية".
ولفتت إلى أن الفترات الطويلة من القيود الصارمة لم تكن قادرة على الحد بشكل كاف من انتشار الجائحة، مشيرة إلى أن "الانتقال إلى مرحلة التعايش مع الفيروس كانت خطوة سوف تلجأ إليها نيوزيلندا مع مرور الوقت.. لكن متحور دلتا سرع هذا الأمر".
ونوهت إلى ضرورة تطعيم وتحصين المزيد من الأشخاص وأن يشمل ذلك العديد من الفئات العمرية، مشددة على أن النيوزيلنديين سيكونون مطالبين بتقديم شهادات لقاح للسماح لهم بحضور أحداث وفعاليات جماهيرية مثل المهرجانات الموسيقية اعتبارا من الشهر المقبل.
وأكدت أنها لا تشعر بأي ندم بشأن تطبيق استراتيجية نيوزيلندا لجعلها خالية من كورونا على مدار الـ 18 شهرا الماضية لأنها أنقذت الأرواح.
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