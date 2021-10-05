رابط وخطوات حجز قطار الدمام الرياض وأسعار التذاكر أونلاين

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط وخطوات حجز قطار الدمام الرياض، في إطار تحسين مستوى خدمة إدارة النقل، أتاحت هيئة السكك الحديدية إمكانية حجز تذكرة قطار إلكترونية دون الذهاب إلى المحطة، وذلك في سياق تحسين مستوى خدمة النقل، حيث تساعد هذه الخدمة في تقليل الازدحام في محطة السكة الحديد والتغلب على مشكلة الوقت، حيث يمكن إكمال هذا الإجراء في غضون دقائق قليلة، واليوم عبر موقع “مصر فايف” سنتعرف على تفاصيل حجز قطار الدمام الرياض وأسعار التذاكر أونلاين. حجز قطار الدمام الرياض أسعار التذاكر لحجز قطار الدمام الرياض، يرجى زيارة موقع الشركة العامة للسكك الحديدية. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول، ثم انقر فوق زر “تسجيل الدخول”. انقر فوق الخيار “احجز رحلة الآن”. اضغط على خيار “حجز قطار الرياض الدمام”. أدخل محطة الانطلاق ثم الوصول. حدد تاريخ المغادرة ووقت الوصول. حدد نوع التذكرة. حدد عدد الركاب على متن الرحلة وأعمارهم. طريقة حجز قطار الدمام الرياض عبر سار يمكنك حجز تذاكر القطار إلكترونيًا من خلال بوابة “سار” للخطوط الحديدية السعودية. انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”. أدخل اسم المستخدم ثم كلمة المرور. انقر فوق “تذكرني” ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”. بعد تسجيل الدخول، انقر فوق الزر “حجز رحلة” في الصفحة الرئيسية. اختر نوع الرحلة، ثم ذهابًا وإيابًا أو ذهابًا أو إيابًا فقط. اختر محطة المغادرة ثم اختر محطة الوصول وأدخل تواريخ المغادرة والعودة. أدخل درجة السفر ثم عدد الركاب. طريقة شراء التذاكر من الشركة السعودية للخطوط الحديدية بعد الانتهاء من خطوة الحجز، أدخل خطوة شراء تذكرة القطار، ويمكنك اختيار طريقة الدفع المناسبة عن طريق تحديد نوع البطاقة.

أدخل معلومات البطاقة بما في ذلك الاسم والرقم.

أدخل فترة صلاحية البطاقة، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور المؤقتة التي سيتم إرسالها إليك على هاتفك.

إذا كنت من عملاء مصرف الراجحي، أو مصرف الإنماء، أو البنك الأهلي التجاري، أو بنك ساب، أو البنك السعودي للاستثمار، أو بنك الجزيرة، أو بنك البلاد ، أو بنك الرياض، فيمكنك شراء التذاكر عبر الإنترنت. أسعار تذاكر قطار الدمام الرياض سعر تذكرة الدرجة الأولى الكاملة 130 ريال سعر نصف تذكرة الدرجة الأولى 65 ريال سعر تذكرة الدرجة الأولى للرضيع 13 ريال سعر تذكرة الدرجة الثانية كاملة 75 ريال سعر نصف تذكرة الدرجة الثانية 38 ريال سعر تذكرة الدرجة الثانية للرضع 8 ريال سعر تذكرة القافلة 60 ريال سعر نصف تذكرة القافلة 30 ريال سعر تذكرة القافلة للرضع 6 ريال

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