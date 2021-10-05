منظومة منحة الزوجة والأبناء 2021 وخطوات الاستعلام عن علاوة المنحة

رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء لعام 2021 استقبل تحديث بيانات المستفيدين خلال الساعات الماضية، وخاصة البيانات المصرفية والحساب البنكي، ويمكن تنفيذ خطوات نظام الاستعلام عن المنحة أو العلاوة وفق الآلية التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسط أنباء عن اعتماد مجلي الوزراء لقرار هام بتخصص مبلغ مالي كبير لصرف المنحة للمستحقين عن نصف السنة الثاني من عام 2021 ، وهو الأمر الذي أثلج صدور الآلاف من الأسر المترقبة لتلك القرار.

تحديث منظومة منحة الزوجة والأبناء 2021

شهدت الأيام الماضية إتاحة خدمة تحديث منظومة الزوجة والأبناء 2021، حيث تم إتاحة إمكانية إدخال رقم الهاتف بعد تفعيل حقل إلكتروني له، مع مراعاة أن يكون رقم الهاتف للمستفيد مربوط بالرقم الوطني، ويمكن الوصول لتلك الخدمة بعد تعبئة بيانات تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية لهذا الغرض، لتسهيل إجراءات التقديم للطلبات، والاستعلام عن المنح وموعد نزولها في الحساب البنكي، وسنوج خطوات تحديث بيانات منظومة الزوجة والأبناء كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية منظومة منحة الزوجة والأبناء.

تعبئة بيانات الرقم الوطني ورقم القيد

إدخال رقم الهاتف لاستقبال كود التفعيل.

تظهر بيانات الأسرة وأفرادها.

اطلع على المعلومات والبيانات المسجلة

إذا كنت ترغب في تعديل بيانات الحساب المصرفي واستخدام رقم أيبان جديد، يمكن تنفيذ تلك الخدمة وستسلم رسالة نصية على رقم هاتفك بما تم.

حدد الحساب البنكي الذي تبغي استقبال العلاوة أو المنحة علية.

إذا كانت بياناتك صحيحة ولا يوجد بها أي تحديث أو تعديل أو تغيير اضغط حفظ.

نظام الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد

يوفر مشروع منحة الزوجة والأولاد مبلغ دعم مادي لتحسين دخل الأسرة، على حسب ما نص علية القانون رقم 27 لسنة 2013، ويمكن متابعة الأخبار والاستعلام عنها من خلال المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤخراً تم الحديث عن تخصيص مبلغ مالي قدرة 2 مليار و 250 مليون دينار ليبي، لصرف المنحة عن شهور من يوليو وحتى ديسمبر 2021.

طريقة ربط الرقم الوطني برقم الهاتف حتى تتمكن من الدخول على المنظومة، تتم عبر إرسال رسالة نصية على رقم هاتف 160، وستصلك رسالة نصية اتبع التعليمات التي سترد بها لإتمام الربط.

الفئات المستحقة لمنحة الزوجة والأولاد

نصرف المنحة والت قد تكون قيمتها 40 ألف دينار للفئات المستحقة وهم: