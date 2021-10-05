نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منحة الزوجة والأبناء 2021 وكيفية الاستعلام والفئات المستحقة للمنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منحة الزوجة والأبناء 2021 ، لقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا رابط رسمي للتسجيل إلكترونيا. كما سيكون الرابط مخصص للاستعلام عن الأسماء المستحقة لهذه المنحة. وتتضمن هذه المنحة الليبية للزوجات والأولاد وتبلغ القيمة المالية 40 ألأف دينار ليبي لمساعدتهم علي المعيشة. واليوم عزيزي الزائر سوف نستعرض معا كيفية الاستعلام عبر رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء 2021 الرسمي كما سنستعرض الفئات المستحقة للدعم المالي فتابعوا معي من خلال تلك المقالة التالية.

رابط منحة الزوجة والأبناء 2021

قانون 27 لسنة 2013 ينص علي منحة الزوجة والأبناء لمساعدة الشباب والبنات ولتحسين المستوي المعيشي. حيث بدأت صرف المنحة منذ أبريل 2021 الماضي. ثم بعد ذلك قامت الدولة بزيادة منحة الزوجة والأبناء الليبية منذ شهر يونيو الماضي وحتي ديسمبر 2021 من العام الحالي. ولكيفية الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد 2021 يجب إتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول أولا عزيزي المستفيد عبر محرك بحث جوجل علي رابط منحة الزوجة والأبناء 2021 وهي منصة حكومتنا.

وهي منصة حكومتنا. كما يجب ملئ الحقول المخصصة بالبيانات الشخصية مثل رقم القيد، والهوية الوطنية بشكل صحيح ويجب التأكد منها جيدا قبل الاستمرار.

ثم يتم نقل هذه البيانات الشخصية ونقلها إلي الصندوق الخاص بالشباب.

بعد ذلك نقوم بطبع البيانات بعد النقر علي استعلام في ورقة فردية.

الفئات المستحقة من منحة الزوجة والأبناء الليبية

ولقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عن فئات محددة للاستفادة من المنحة حيث تم الإعلان عن طريق رئيس الحكومة الوطنية في ليبيا مبلغ وقدرة 2 مليار و مائتان وخمسون ألفا دينارا ليبيا لتسليمهم لوزارة الشؤون الليبية ومساعدة الشباب، حيث جاءت الفئات المستحقة كالتالي:

الأولاد من الجنسين الإناث والذكور دون سن الثمانية عشر عاما.

الإناث الذين تجاوزوا سن الثمانية عشر عاما.

الزوجات الذين لا يعملون تابع للقطاع الخاص أو القطاع العام.

كما أيضا تندرج تحت الفئات المستحقة الزوجات الذين متزوجون من أزواج غير حاملين للجنسية الليبية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا معا اليوم رابط منحة الزوجة والأبناء 2021 في ليبيا. كما أستعرضنا كيفية الاستعلام. والفئات التي تستحق الاستفادة من المنحة. نتمنى لكم التوفيق كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.