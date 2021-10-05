ننشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ورابط استخراج جواب ترشيح نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ننشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ورابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لطباعة جواب الترشيح بالتزامن مع انتهاء مهلة تسجيل رغبات تنسيق المدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية 2021 بنظام ثلاث وخمس سنوات عبر موقع مصر الرقمية لخدمات التنسيق، واستمرار عمليات البحث مستمرة من قبل طلاب الدبلومات الفنية بعد أن قاموا بتسجيل رغباتهم في التنسيق وهم الان في انتظار إعلان النتيجة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق حيث تلقى الموقع الرغبات من يوم الخميس الماضي الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري واستمر حتى يوم أمس الاثنين الموافق 27 من شهر سبتمبر ومن المفترض ان تظهر نتيجة تنسيق طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بأقسامها الزراعي والصناعي والتجاري خلال ساعات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام استقرارا قصه ان المجاميع جاءت هذا العام جديدة ومن المتوقع أيضا أن تكون مؤشراتها على النحو التالي:-

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لكلية هندسة بترول وتعدين السويس 98.56%.

نسبة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الهندسة جامعة عين شمس 95.06%.

مؤشر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بكلية هندسة بنها شبرا 96.44%.

أما تنسيق الدبلومات الفنية 2021 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.57%.

بينما تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تعليم الصناعي حلوان 94.00%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كلية تربية نوعية طنطا 93.7 %.

وبالنسبة لنسبة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 معهد فني صحى اسوان 95.14%.

واستقر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كلية التربية بجامعة حلوان 94.7%.

بينما تنسيق الدبلومات الفنية 2021 هندسة كفر الشيخ 97.06%.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وللحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 فورا ظهور النتيجة هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها وهي كالاتي:

أولا يقوم الطالب بفتح موقع مصر الرقمية لخدمات تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

ثانيا: يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021ومنها يقوم باختيار القسم الذي كان يدرس فيه.

ثالثا: يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسك والرقم السري المدون على الشهاده.

رابعَا يقوم بالضغط على زر دخول وعلى الفور يتمكن من معرفة الكلية أو المعهد المرشح اليه.

يمكن بعد ذلك طباعة شهادة الترشيح وارفاقها بالملفات الخاصة به او ان يقوم بحفظها بصيغة البي دي اف على جهازه الخاص.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أشارت إلى وجود أماكن لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات تصل لـ50 كلية متاحة، إضافة إلى 150 معهدا وذلك في حال حصولهم على مجموعها في نتيجة شهادة الدبلوم والثانوية الفنية.

ويلتزم مكتب التنسيق بنسبة 10% من مقاعد الطلاب والطالبات على مستوى المعاهد والكليات المصرية من حمله الشهاده الدبلومات وذلك حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.