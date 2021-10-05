السعودية تقرر السماح لهذه الفئات بالقدوم إلى المملكة مباشرة بدون قيود

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتضمن الفئات المسموح لها بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة ، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية حددتها وزارة الصحة للتعامل مع الأفراد القادمين من الخارج إلى المملكة والذين يتطلب ضرورة تواجدهم في المملكة للقيام لمباشرة مهام أعمالهم، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

السعودية تقرر السماح لتلك الفئات بالقدوم إلى المملكة مباشرة بدون قيود:-

تضمن بيان وزارة الداخلية، عدد 4 فئات مسموح لهم بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة، حيث جاء بيان وزارة الداخلية متضمنا عدد من البنود الآتية:-

أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والكليات والمعاهد.

المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام.

أعضاء الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في المملكة.

ضرورة قضاء 14يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة.

يطبق عليهم الحجر المؤسسي ويتم اعطائهم اللقاح خلال مدة الحجز.

والاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على هذه الفئات هي ما يلي:-الفئات المستثناة من تطبيق الحجر المؤسسي:-

ذكر البيان بأن من تلقي جرعة أو استكمل جرعتي اللقاح داخل المملكة من الفئات السابقة، بما في ذلك المرافقين لهم وعائلاتهم وكذلك العاملين في القطاع العام والخاص، يتم استثناؤهم من تطبيق الحجر المؤسسي.

وأخيراً:- فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين الذين أعمارهم تقل عن 18 عاماً إلى مملكة البحرين، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الصحية المعلنة لسفر هؤلاء المواطنين مسبقا.

وينتظر الالاف من العمال في مصر وبعض الدول العربية الأخرى، إعلان المملكة السماح بعودة السفر إليها مرة أخرى، وذلك لمباشرة مهاهم أعمالهم التي تعطلت في المملكة، بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي كان على رأسها هو تعليق الطيران من بعض الدول من وإلي المملكة، حيث أن المملكة أعلنت عن حظر مواطني عدد من الدول من القدوم إليها، ثم ما لبث أن قامت المملكة برفع هذه القيود عن مواطني عدد من الدول.