دوت الخليج :- علّق أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي على التقييدات المفروضة في المساجد بالتزامن مع عدم التزام كبير بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وقال البلبيسي : إن عدم الالتزام العام بالإجراءات المفروضة ومخالفة القانون لا يعني الدعوة لفك التقييد في الأماكن الملتزمة.
وبين البلبيسي إن هناك مخالفات واضحة للقانون وللإجراءات والبروتوكولات الصحية، لكنه أكّد في ذات السياق أن الوزارة لم تدرس أو تراجع التقييد المفروض على المساجد والمدارس ، وفق ما نقلت هلا اخبار .
وأشار البلبيسي إلى ارتفاع تشهده المملكة في أعداد الإصابات ونسب إيجابية الفحوص، إلا أنه أكد في ذات الوقت على أن الأرقام لا تزال جيدة حيث إن معدل الدخول إلى المستشفيات مقارب لأعداد الخروجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البلبيسي : لم نراجع التقييد في المساجد والمدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.