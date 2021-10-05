بريطانيا.. السيطرة على حريق فى محطة مترو قرب البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان أن 6 سيارات إطفاء وحوالى 40 من رجال الإطفاء شاركوا فى السيطرة على الحريق الذى وقع فى أقرب محطة مترو أنفاق للبرلمان البريطانى ومقر رئاسة الوزراء، مبينة أن فرق إطفاء من محطات فى أنحاء لندن استدعيت للتعامل مع كمية ضخمة من الدخان خرجت من غرفة الكهرباء حوالى الساعة 11.29 صباحا وغادر نحو 100 شخص المحطة قبل وصول رجال الإطفاء.

هذا وقد تم احتواء الحريق حوالى الساعة 12.49 مساء.